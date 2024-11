Lapresse.it - Infanticidi, quando a uccidere sono le madri: da Nole a Cogne, tutti i casi

Uccisi dalle. Tanti, troppi, idio in Italia. Dal 2000 al 2023, secondo i dati Eures, in Italiastati registrati 535, che costituiscono il 12,7% degli omicidi commessi in ambito familiare. A, basso Canavese, in provincia di Torino, una bimba di 10 mesi è stata ritrovata annegata nella vasca da bagno della casa in cui viveva con la madre e il padre. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe tentato il suicidio utilizzando un coltello da cucina con il quale si è colpita al torace.La donna, da quanto emerso, era in cura dallo psicologo per la depressione che l’aveva colpita dopo il parto. Era attesa oggi dallo specialista.Questi i precedenti diche hanno ucciso i figli– 21 SETTEMBRE 2024, MIANE (TV) – Susanna Recchia e la sua piccola di 3 scompaiono da casa il 13 settembre da Miane, nel Trevigiano, prima che il padre della figlia, da cui si era separata, andasse a prendere la bambina.