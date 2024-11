Gqitalia.it - Ha una storia millenaria eppure è sempre di moda: la barba vichinga conquisterà anche te (dopo aver letto questo articolo)

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La– notacon il nome di ducktail beard – è diventata molto popolare negli ultimi anni. Da quando, nell’ormai lontano 2014, l’allora 40enne Leonardo DiCaprio si presentò alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite, a New York, con questalunga, un po’ selvaggia e un po’ unpopular, abbinata a baffi chevron. All’epoca fece scalpore, mentre oggi non è raro trovare barbe lunghe e piene sui red carpet di mezzo mondo. Ma come portavano lai vichinghi e come indossarla oggi? Te lo raccontiamo nei prossimi paragrafi.Andrew Burton/Getty Images: lae le caratteristichePerché i vichinghi avevano la? Semplice: lalunga, piena e folta, era indossata dapopolo del Nord perché, quelli che fra loro passavano tanto tempo in mare, non avevano modo di radersi e, in più, era utilissima per proteggersi dal clima rigido di quelle latitudini.