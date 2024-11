Ilgiorno.it - Gli imprenditori salgono in cattedra: una lezione speciale in azienda

Leggi su Ilgiorno.it

A scuola in. Sono più di 1.200 gli studenti che oggi parteciperanno alle attività promosse da Assolombarda nell’ambito del Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Sarà l’occasione per far conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate nelle aziende e incontri tenuti dagli stessinelle scuole. Sono diverse le aziende brianzole che aprono le porte ai giovanissimi: la Giovanardi (Concorezzo), Nastrificio De Bernardi (Concorezzo), Tecnorobot (Sulbiate), Virma (Sulbiate). Incontreranno gli studenti delle scuole De Amicis (Lissone), Istituto Comprensivo Fermi (Villasanta), Scuola Media Urbani (Muggiò). Il progetto, pensato per rafforzare le connessioni tra giovani e mondo produttivo, coinvolgerà in tutto 26 aziende, 17 istituti scolastici e 46 classi.