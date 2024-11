Anteprima24.it - FOTO/ Maltempo nel Sannio: venti forti e pioggia flagellano il territorio, traffico in tilt e alberi caduti

Tempo di lettura: < 1 minutoPesanti i disagi registrati nelper il forte vento di queste ore. In particolare nel capoluogo dove fortunatamente non si registrano danni alle persone, ma il rischio corso da molti pedoni e dagli automobilisti è stato reale e concreto.Non si contano le richieste pervenute al centralino dei Vigili del Fuoco i cui mezzi sono operativi per le strade beneventane con gli operatori impegnati a rimuovere situazioni di pericolo per la circolazione stradale o per la pubblica incolumità.A Torre Alfieri leraffiche di vento hanno causato il crollo di alcunisulla carreggiata, prontamente rimossi dai caschi rossi che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la circolazione stradale.Un cartellone stradale è stato divelto dalle folate molto violente in via Napoli: anche in tal caso l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per rimettere in sicurezza la zona.