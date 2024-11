Gaeta.it - Forza Italia: Tajani esprime apprezzamento per il sindaco di Ancona durante l’Assemblea Anci

Facebook WhatsAppTwitter Antonio, segretario die attuale ministro degli Esteri, ha recentemente partecipato ala Torino, dove ha colto l’occasione per congratularsi con Daniele Silvetti, neo eletto vice presidente vicario edi. Questa dichiarazione di sostegno avviene in un contesto di crescente attenzione da parte del governo verso le esigenze locali e la valorizzazione del territorio.La rilevanza del ruolo deldiIlSilvetti, rappresentante di, è una figura di spicco nel panorama politico marchigiano. La sua elezione come vice presidente vicario dell’avviene in un momento cruciale per il comune di, poiché la città affronta sfide significative tra cui la gestione dei fondi europei e le necessità di sviluppo urbano.