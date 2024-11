Gaeta.it - Eventi di rilievo del 23 novembre 2024: cosa aspettarsi in Italia e nel mondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 23si preannuncia come una giornata densa disignificativi, con appuntamenti che spaziano dalla cultura alla politica, fino agli sport internazionali. Le manifestazioni programmate coinvolgono nomi di spicco e trattano temi di grande rilevanza, testimoniando una varietà di interessi e azioni previste su scala nazionale e globale.Convegno sull’eredità di Luigi Einaudi a TorinoA Torino, in via Principe Amedeo, l’11 e 30, ha luogo un’importante apertura del convegno dedicato agli scritti di Luigi Einaudi. Quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita del politico ed economistano, che ha avuto un impatto significativo sulla storia del paese. Il convegno sarà onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aprirà ufficialmente l’evento.