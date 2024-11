Rompipallone.it - Esonero pronto, occasione per Mazzarri: c’è la svolta

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 22:13 di Alessandro BastaWalterpotrebbe avere molto presto una nuovain panchina: pronta lacon l’che diventa sempre più probabileQuando siamo sempre più vicini al giro di boa della stagione, diversi club stanno decidendo di cambiare allenatore per dare unaai propri risultati. Ma non è sempre facile per tutti subentrare e fare la differenza, soprattutto quando non si è messo bocca sulla costruzione della squadra e si deve dare subito una scossa.L’anno scorso è toccato a Waltertentare di rimettere a posto le cose al Napoli, ma le cose non sono andate proprio secondo le aspettative. Poteva essere l’di dare una nuovaalla sua carriera in una piazza che l’ha amato, ma dopo un periodo fatto di alti e bassi, è stato esonerato.