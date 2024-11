Lanazione.it - Domenica si corre la Firenze Marathon, percorso sui viali con partenza e arrivo in piazza Duomo

, 23 novembre 2024 –24 novembre torna la. Si tratta della 40esima edizione che sirà grosso modo sullo stessodell’anno scorso e che vede il ritorno dell'Expo Maratona all'ex Stazione Leopolda. Saranno quindi interessati idi circonvallazione trale Donatello ele di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine. Oltre all’anello autostradalesud-Nord saranno sempre percorribili le seguenti direttrici. Quest’anno alla tradizionale maratona si affiancherà la nuova corsa di 10 chilometri che si snoderà all’interno delle strade del centro, già chiuse per la “sorella maggiore”. Direttrici da sud Per le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso idella Libertà.