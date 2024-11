Lanazione.it - Distacchi del personale. Battaglia di Estra energie

Leggi su Lanazione.it

Nei difficili rapporti tra Alia Multiutility e la società partecipata (al 40 %)(e i suoi satelliti) è entrata anche la partita dei. Una sfida che è finita alcune settimane fa con lo stop al provvedimento che AM voleva portare fino in fondo; niente da fare invece secondo quanto disposto dal cda di. I 147 dipendenti restano sia giuridicamente che funzionalmente sotto la società per cui sono stati assunti. Solo per alcune decine di dipendenti diSpa il distacco è diventato operativo. Tutto ha avuto inizio con la lettera che è stata inviata il 15 luglio (con provvedimento retroattivo al 1 giugno 2024) appunto ai 147 dipendenti die alle altre decine diSpa. Se giuridicamente i lavoratori restavano sotto la stessa società di appartenenza funzionalmente passavano sotto il coordinamento di AM (secondo alcuni con l’eventuale possibilità di trasferimento entro cinquanta chilometri dal luogo di residenza).