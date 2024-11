Lanotiziagiornale.it - “Decidete con chi stare”: Sala attacca i ribelli dell’inciucio Salva-Milano

Dopo un giorno di silenzio, il sindaco di, Beppe, ha commenta l’approvazione del, il colpo di spugna sulle inchieste dell’urbanistica milanese, invocato da lui, garantito dalla Lega, presentato da Fratelli d’Italia e votato dal Pd (“Fino a 15 giorni fae il Pd dicevano che Salvini era un ‘condonatore’, poi sul ‘’ hanno votato con noi”, lo ha schernito ieri il leader leghista).“Non è obbligatorio essere in maggioranza”E lo ha fatto muscolarmente, sfidando le (uniche) voci contrarie della sua maggioranza a una norma che potrebbe “sanare” (bisognerà vedere se i giudici si appelleranno alla Consulta) oltre 150 cantieri in città, Verdi e Avs (M5S non è presente in Consiglio comunale). “A chi fa politica dico solo, attenzione: tra due anni siamo sotto elezioni e bisogna capire se si ha la volontà di governare, che vuol dire prendere decisioni e non dire sempre di no, vuol dire avere il coraggio di portare avanti delle linee”, ha detto.