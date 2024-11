Fanpage.it - Cos’è il metano “solido”, dove si trova e quali sono i rischi degli idrati di gas naturale

Il, noto anche come ghiaccio ardente, è l’idrato di, un composto in cui il gas è ingabbiato in un reticolo cristallino composto da molecole di acqua: stabile a basse temperature e condizioni di alta pressione, siin grandi quantità sotto i fondali oceanici. Cosa sapere di questa risorsa energetica e suilegati all’estrazione e al potenziale scioglimento per effetto dei cambiamenti climatici.