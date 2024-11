Conte torna su Inter-Napoli | Avrei accettato rigore ma dopo il Var Mica è pallavolo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro la Roma al Maradona. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:“Roma? Quando una squadra cambia allenatore, è inevitabile che ci sia un effetto sul piano emotivo e psicologico. Loro sono già al terzo cambio di allenatore, il che rende tutto ancora più imprevedibile. Se Juric fosse rimasto, avremmo sicuramente avuto una visione più chiara di come avrebbero giocato. Però, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza guardare troppo agli altri. C’è una grande voglia e entusiasmo di proseguire in questo cammino”.: “Var? Mia polecostruttiva”Sul totale equilibrio in campionato l’allenatore leccese sentenzia: “Il campionato è molto equilibrato, ci sono tante squadre raccolte in pochi punti.