Condannati Netanyahu e Gallant Festeggiano ayatollah terroristi e sinistra italiana

Condannati Netanyahu e Gallant.

«Crimini contro l'umanità e crimini di guerra», sono le accuse che hanno portato la Corte penale internazionale (Cpi) a emettere il mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamine l'ex ministro della Difesa Yoav, a sei mesi dalla richiesta inviata dal procuratore capo della Corte Karim Khan. Il Tribunale dell'Aia ha «trovato ragionevoli motivi per ritenere» che entrambi abbiano usato «la fame come metodo di guerra» limitando gli aiuti umanitari, e abbiano intenzionalmente preso di mira i civili nella guerra contro Hamas a Gaza. L'ufficio del premier israeliano ha respinto «con disgusto le azioni e le accuse» della Corte definite «assurde e false». «La decisione antisemita della Cpi è l'equivalente di un moderno processo Dreyfus», ha proseguito, accusando poi il procuratore della Corte dell'Aia di essere un «corrotto» e di star cercando di «salvarsi la pelle dalle accuse di molestie sessuali».