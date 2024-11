Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Pietro Pellegri rinnega l’esperienza in rossonero: cosa è successo

Leggi su Dailymilan.it

L’exin vista delcritica la sua avventura avuta in: il retroscenaL’exnonché attuale attaccante dell’Empoli in prestito dal Torino,ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Ha affrontato diversi temi dalla sua esperienza all’Empoli, al suo passato inpassando per diverse tematiche.Il calciatore ha giocato diversi anni fa con la maglia rossonera e le sue dichiarazioni in merito a quel passato non sono proprio felici. Attualmente l’attaccante si trova bene all’Empoli e tra pochi mesi sta per diventare papà per la prima volta. Vediamo insiemeha rilasciato ai microfoni de La Repubblica., l’ex attaccanteracconta del periodo al: dichiarazioni non proprio felici View this post on InstagramA post shared by11 (@inLEGGI ANCHE Verso-Juventus, Paulo Fonseca svela le condizioni di Matteo GabbiaAlla domanda se rifarebbe la scelta di vestire la maglia rossonera risponde:Sinceramente, già allora non ero convintissimo.