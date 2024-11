Bergamonews.it - Bergamo Capitale dell’Enduro Mondiale 2025

Leggi su Bergamonews.it

Confcommercioè a fianco di Moto Clube Brembo Viaggi per accogliere al meglio piloti, team e appassionati di Enduro, in vista della 99esima edizione del prestigioso evento‘FIM International Six Days‘, che la nostra città ospiterà dal 24 al 29 agosto. La Sei giorni sbarcherà in terra orobica, dopo le edizioni ospitate a San Pellegrino Terme nel 1968 e nel 1986.Un appuntamento importante che trasformerà la nostra città nellainternazionale delle gare di regolarità: sono attesi oltre 600 piloti da tutto il mondo e tecnici e team a supporto provenienti da oltre 30 nazioni, che soggiorneranno aper circa due settimane, oltre a migliaia appassionati nei giorni delle gare.Per garantire la migliore accoglienza possibile, il Moto Clubha scelto di collaborare con Confcommercio, maggiore associazione di rappresentanza delle strutture ricettive del territorio.