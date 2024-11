Inter-news.it - Beltran: «Paragone con Lautaro Martinez? Imparo e rubo da lui!»

Leggi su Inter-news.it

ha risposto alcon. I due attaccanti sono compagni nella nazionale argentina, con il viola che lo elogia.RIFERIMENTO – L’attaccante della Fiorentina, Lucas, ha risposto alla domanda sulcon. Il suo commento sul confronto con il centravanti e capitano dell’Inter: «Tutti e due. In effetti, posso avere movimenti e colpi che un po’ ricordano quelli die lo dico con tutto il rispetto nei confronti di un campione e di un attaccante eccezionale. Lo guardavo sempre in Nazionale per imparare e per “rubargli” qualche segreto. Mi fa ovviamente piacere essere accostato a lui».Fonte: Corriere dello Sport – Francesco GensiniInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «conda lui!»)© Inter-News.