Annega figlia 11 mesi e tenta suicidio

15.40 Una madre hato ladi 11nella vasca da bagno. Poi hato di togliersi la vita. E' accaduto a Nole, nel Torinese. Ad avvertire i carabinieri il padre della piccola che ha provato a rianimarla. La donna è stata trasportata in ospedale in elicottero.Hato di uccidersi con un coltello da cucina.Era in cura da oltre un anno da uno psicologo. Aveva manifestato problemi psicologici fin dai primidi gravidanza e per questo era seguita.Doveva andare nel pomeriggio dallo psicologo che la cura.