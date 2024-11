Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli visita la Beko di Comunanza: “Questa chiusura è offensiva”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 22 novembre 2024 – “La tutela dell'occupazione è una nostra priorità., per il modo in cui è stata condotta, è”. Dure le parole del presidente della Regione Marche, Francesco, durante ladimattina nello stabilimento dellaEurope a. Insieme a lui a varcare i cancelli c'è il sindaco della cittadina ascolana, Domenico Sacconi. L'azienda, nata dalla recentissima acquisizione della Whirlpool da parte del gruppo turco Arçelik, chiude i battenti, e tra gli stabilimenti a soffrire ci sono quello di, quello di Siena e di Fabriano, che verrà ridimensionato. Un piano di esuberi che riguarderà 1.935 lavoratori su 4.440 dipendenti totali. "Siamo profondamente preoccupati per le sorti di questo stabilimento, che insiste in un territorio duramente colpito dal sisma, con una capacità estremamente limitata di riassorbire l’occupazione – ha detto–.