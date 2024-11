Quifinanza.it - Voli per Natale in aumento del 120%: quanto costa tornare a casa e come risparmiare

Leggi su Quifinanza.it

Ilsi avvicina e, quindi, per molti è già iniziata la consueta corsa all’acquisto deiper. Anche quest’anno però,ogni anno, i prezzi dei biglietti aerei a dicembre sono in, complicando i piani di viaggio di molti italiani.Il trend al rialzo dei prezzi è confermato anche dalle ultime analisi di settore, che mostrano un incremento generalizzato dei costi per iverso le principali destinazioni natalizie. Macosterà veramenteper il2024 e, soprattutto,fare per?Perché il prezzo deiaumenta?I dati più recenti confermano che iper il periodo natalizio stanno registrano unmedio del 15-20% non solo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma anche rispetto ai mesi che precedono le feste.