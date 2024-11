Quotidiano.net - Usa, Matt Gaetz travolto dalle polemiche si ritira dalla corsa a ministro della Giustizia. Trump: “Non voleva essere una distrazione”

Roma, 21 novembre 2024 - Alla fineha annunciato che sidellenell'amministrazioneè al centro di un'accesa polemica perché nel 2021 finì sotto la lente del comitato eticoCamera per accuse di molestie sessuali, detenzioni di droghe illegali e conflitto di interessi, lo ha annunciato su X. "Ho avuto incontri eccellenti con i senatori ieri. Ho apprezzato il sostegno ricevuto da molti. È chiaro che la mia conferma stava diventando unaper il lavorotransizione-Vance. Non c'è tempo da perdere per un battaglia prolungata a Washington ed è per questo che ritiro il mio nome", ha spiegato fedelissimo al presidente: "Sarò sempre onoratonomina a".