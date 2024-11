Lettera43.it - Usa, Matt Gaetz si ritira dalla corsa a ministro della Giustizia

ha annunciato il ritironell’amministrazione Trump, confermando la sua decisione in un messaggio pubblicato su X. L’ex deputato repubblicano ha spiegato che, nonostante i colloqui positivi con i senatori e il sostegno ricevuto, la sua nomina stava generando una distrazione per il processo di transizione dell’amministrazione Trump-Vance. «Non c’è tempo da perdere in battaglie prolungate a Washington», ha dichiarato.I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful back – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance.—(@) November 21, 2024Le rivelazioni del New York Times: «Tracciati i pagamenti dia diverse donne»Tra il 2021 e il 2023,era stato al centro di un’indagine del Dipartimento diper presunta tratta di minorenni a scopo sessuale, accuse che ha sempre respinto e che si sono concluse senza incriminazioni.