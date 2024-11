Ilnapolista.it - Tyson ha accettato di combattere con Paul perché aveva fumato veleno di rospo: «Me l’ha consigliato Dio»

Leggi su Ilnapolista.it

diaminefatto Mike? Sì, ok una valanga di soldi. Mamettersi a 58 anni alla berlina sul ring e prenderle da un ex youtuber fanfarone? Beh, visto chenon èa caso, lo spiega lui, in una intervista alla rivista Interview ripresa dal New York Times. Ha detto che Dio gli harimettersi in gioco, mentre stava sperimentando gli effetti allucinogeni del fumo didi.Esatto: era strafatto quando ha detto sì a Jake.“Lo strofini finché non diventa sabbia fine, e poi lo fumi”, ha spiegato. Si tratta di una sostanza prodotta daldel deserto di Sonora. “Poi incontri Dio. Ed è questo che Dio mi ha detto di fare”.ha detto che haper la prima volta ildicirca sette anni fa con l’assistenza di uno sciamano.