Nerdpool.it - Troppo Cattivi 2: il trailer introduce una nuova squadra “Cattivissima”!

Leggi su Nerdpool.it

DreamWorks Animation è pronta a tornare con2, sequel dell’acclamato film d’animazione del 2022. La banda di animali criminali, ormai in cerca di redenzione e accettazione come “bravi ragazzi”, si troverà ad affrontare unaavventura: un’ultima missione che li vedrà opposti a unacriminale tutta al femminile.Ecco il!Un cast di doppiatori stellare per il ritorno della bandaIl sequel è basato sulla celebre serie di libri best-seller scritta da Aaron Blabey e vede il ritorno del cast originale:Sam Rockwell (premio Oscar) nei panni di Mr. Wolf, l’ex borseggiatore carismatico;Marc Maron come Mr. Snake, esperto di casseforti;Craig Robinson nei panni di Mr. Shark, il maestro del travestimento;Anthony Ramos (vincitore di un Grammy) nel ruolo del focoso Mr.