Torna Re Panettone | a Milano la manifestazione che celebra il dolce tipico di Natale

– Trentacinque pasticcieri d'eccellenza provenienti da tutta Italia. Due giorni di assaggi ed eventi, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, il prezzo al Kg unico per tutti i lievitati quest'anno fissato a 33 euro, un Premio assegnato dalla Giuria Popolare e altri decisi dalle Giurie Tecniche, laboratori per i bambini e quattro incontri con altrettante personalità dai mondi dell’alimentazione e della scienza.la"Re" l'evento cheil-icona di, tra tradizione a innovazione. Laideata da Stanislao Porzio dal 2008 mette in mostra panettoni artigianali e altre varianti lievitate d'eccellenza tutte realizzate esclusivamente con soli ingredienti naturali, a cominciare dal lievito madre. La location è quella dello scorso anno, il Parco Esposizioni Novegro è facilmente raggiungibile con la propria auto, sfruttando l’ampio parcheggio, ma anche con i mezzi pubblici.