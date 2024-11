Torino tifosi contestano il presidente Cairo | stadio vuoto per i primi 45? contro il Monza

Leggi su Sportface.it

A pochi giorni dalla partita di Serie A tra, igranata hanno lanciato un’iniziativa di protestailUrbano. Per l’occasione, sono stati invitati idela disertare loper i45 minuti del match di domenica 24 novembre.“Domenica 24 ritrovo ore 10 sotto la Curva Maratona. Invitiamo tutti igranata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati – si legge sui social – Ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando loper 45 minuti: è giunto il momento di dare un segnare forte e far comprendere aquanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all’interno dellovattene, il Toro siamo noi!“.