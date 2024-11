Tempi duri per chi non paga la TARI Comune pontino ha iniziato l’iter contro 2500 evasori

Leggi su Dayitalianews.com

Oltre 2.400 Contribuenti di Minturno Non Hannoto lanel 2019A Minturno, il fenomeno dell’evasione della(tassa sui rifiuti) ha raggiunto proporzioni significative. Ben 2.431 contribuenti non hanno provveduto almento della tassa nel 2019, accumulando un debito complessivo che sfiora il milione di euro, inclusa l’addizionale provinciale.Evasione: Un Milione di Euro Mancante nelle Casse ComunaliSecondo i dati resi noti dall’Ufficio Tributi deldi Minturno, la somma totale non versata ammonta a 989.312,86 euro, comprensiva di quasi 50.000 euro di addizionale provinciale. L’elenco dei contribuenti morosi è stato trasmesso alla SO.GE.R.T., l’azienda campana incaricata di gestire la riscossione e la notifica degli atti ingiuntivi. Questo importo potrebbe essere utilizzato per ridurre le imposte future o migliorare i servizi pubblici per coloro che rispettano le regole.