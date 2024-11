Quotidiano.net - Storia della Chiesa, il Papa fa mea culpa: “Raccontiamo anche le nostre macchie e rughe, basta con l’apologia”

Roma, 21 novembre 2024 – Lamera cantrice di se stessa rischia di steccare. Esagerazioni e soprattutto omissioni allontano più che avvicinare alla realtà effettiva di ciò che si vuole raccontare. Su questa direttriceFrancesco, dopo aver pubblicato a luglio un documento sul ruololetteratura nella formazione, torna ad insistere sulla centralitàcultura umanistica e dà alle stampe una lettera sul rinnovamento dello studio, una disciplina che aiuta il popolo di Dio “ad imparare dai suoi errori e dalle sue cadute“. Di fronte “alla cancellazione del passato eo ai racconti storici ‘tendenziosi’ – osserva il Pontefice nella missiva pensata (solo) in prima battuta per i sacerdoti – il lavoro degli storici così come la sua conoscenza e ampia diffusione possono fare da argine alle mistificazioni, ai revisionismi interessati e a quell’uso pubblico impegnato in modo particolare a giustificare guerre, persecuzioni, produzione, vendita, consumo di armi e tanti altri mali“.