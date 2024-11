Ilgiorno.it - Sparatoria sulla super 36: in quel tratto perse la vita l’agente Francesco Pischedda

Colico (Lecco) – Per un tragico scherzo del destino lache ieri mattina ha paralizzato la Ss36 si è verificata nello stesso punto in cui, la notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2017,lascelto, precipitato dal cavalcavia Curcio nel tentativo di arrestare un uomo che viaggiava, con altre due persone, su un furgone rubato.28enne era in servizio alla Sottosezione della polizia stradale di Bellano,la sera insieme ad alcuni colleghi durante un servizio di pattugliamento stradale, intercettò un mezzo rubato. Si trattava di un furgone rubato a Gorgonzola, in provincia di Milano, sul quale viaggiavano Veaceslav Florea, all’epoca 30enne, Vadim Vulpe, 32 anni, e Igor Dima, 34 anni. L’inseguimento a tutto gas nonostante la fitta nebbia proseguì fino a Colico quando i tre malviventi bloccarono in furgone in mezzo alla strada e fuggirono a piedi.