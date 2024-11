Metropolitanmagazine.it - Shazam da record: superati i 100 miliardi di brani riconosciuti

da: il celebre software ha superato ufficialmente i 100didal lancio del servizio avvenuto nel 2002.Il servizio nato nel Regno Unito nel 2022, in principio funzionava tramite chiamata effettuata dall’utente che dopo aver composto il il numero 2580, faceva sentire il brano tramite il telefono e riceveva un messaggio di testo con il titolo della canzone e il nome dell’interprete. Negli anni successivi, in particolare dal 2006 con la nascita dell’app e soprattutto a partire dal 2008 con il lancio di App Store e della relativa app su iOS, ha avuto un’ampia diffusione. Tre anni dopo,aveva superato il primo miliardo di, mentre nel 2014 è stato raggiunto il traguardo dei 15. Nel 2017 l’app è stata acquistata da Apple per 400 milioni di dollari.