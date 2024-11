Oasport.it - Ruggero Tita carico per l’avventura in SailGP: “Timoniere della prima squadra italiana: è un onore”

L’Italia si appresta a disputare ilper lavolta nella storia: il tricolore sventolerà nell’edizionecompetizione velica che scatterà a Dubai (Emirati Arabi Uniti) nel weekend del 23-24 novembre. Sarà un grande debutto per il Bel Paese e lo scafo sarà sostenuto da Red Bull, che ha allestito un equipaggio di grandissima caratura guidato a terra da James Spithill,di Luna Rossa nelle ultime campagne di America’s Cup.Il timone sarà affidato a, due volte Campione Olimpico di Nacra 17 e pronto per disputare questa nuova avventura, che potrebbe essere una tappa di avvicinamento alla prossima edizioneCoppa America. Il fuoriclasse trentino ha espresso tutta la propria soddisfazione alla vigiliatappa di un evento che ci terrà compagnia per tutto il 2025: “In quanto italiano è per me un estremoessere ildi questa competizione mondiale”.