Richiamo di sicurezza per la coppa di testa | allerta per rischio microbiologico

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato ildi un lotto specifico didiprodotta dalla RI. AL. Carni SNC, a causa della possibile contaminazione da Listeria Monocytogenes. Questo avviso si rivolge a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto nei supermercati, mettendo in guardia sui pericoli associati e su come procedere nel caso si sia in possesso delle confezioni interessate.Dettagli sul lotto contaminatoLa questione ha origine con ildi un lotto delladi, identificato con il marchio CE IT 9 3453 CE, prodotto nello stabilimento situato a Montottone, provincia di Fermo. La data di scadenza interessata è fissata per il 20 dicembre 2024. Questo provvedimento è scattato il 19 novembre 2024, dopo aver reso nota la presenza del batterio Listeria monocytogenes, noto per essere diffuso nell’ambiente e capace di proliferare anche a temperature refrigerate.