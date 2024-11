Iltempo.it - Putin oltrepassa la linea rossa: il missile dell'apocalisse contro l'Ucraina

Leggi su Iltempo.it

Per la prima volta dall'inizioa guerra in, la Russia ha lanciato unbalistico intercontinentale. A denunciarlo è stata l'Aeronautica, secondo cui il lancio è avvenuto dalla regione di Astrakhan. Nessun altro dettaglio è arrivato dall', se ci siano state vittime o danni o se l'Aeoronautica sia stata in qualche modo in grado di intercettare l'Icbm, che ha una gittata di migliaia di chilometri e può portare sia testate convenzionali che nucleari. Il Cremlino ha poi rifiutato di commentare le accuse ucraine. Alla domanda se Mosca abbia lanciato ilil portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non avere «nulla da dire su questo argomento, questa è una domanda per la Difesa». Inoltre lo stesso Peskov ha definito una «nuova escalation» gli attacchi ucraini effettuati questa settimanaobiettivi in territorio russo con missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale.