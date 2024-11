Sport.quotidiano.net - Pallamano: sorrisi non solo in prima squadra. In casa Ariosto vincono anche le giovanili

in, dove il buon periodo dellafunge da traino per tutto il settore giovanile della formazione ferrarese. Esempio eloquente, il derby vinto nettamente in trasferta a Bologna con il punteggio di 28-18, nella giornata d’esordio del campionato di serie B. Tra le ferraresi, prestazione da incorniciare per l’ala destra Aurora Janni con 15 reti segnate, assolutamente incontenibile per la difesa felsinea. Molto positive le prestazionidi Irene Guarelli e Chiara Badiali. Ad impreziosire ulteriormente la serata,il ritorno in campo di Sofia Taddei dopo oltre un anno di sosta causata da un serio infortunio al ginocchio.le giovanissime della Under 16, allenate da Neli Dobreva, regalano grandi soddisfazioni, aggiudicandosi con ampissimo margine (35-7) la sfida in trasferta contro Parma.