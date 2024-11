Sport.quotidiano.net - Nuoto. Centro Copparo, altri sette podi. E brillano i primati personali

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda gara della stagione quella degli atleti di categoria del, al XII Trofeo ’Città di Reggio Emilia’. Ottimi risultati per i ragazzu copparesi, che sono saliti pervolte sulo, per 19 volte sono entrati in zona punti ed hanno realizzato ben 25sulle 45 gare disputate confermando e migliorando quanto di buono fatto vedere a Rimini. Ma andiamo con ordine ed iniziamo con lemedaglie che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi è oro nei 200 farfalla (2’12”24 Personal Best), bronzo nei 100fa (1’00”63) ed è 6° nei 50 sl in 26”30 con PB annesso; i due argenti arrivano da Giulia Vaccari (assoluti) nei 50 dorso (31”86) e da Morgan Ori (ragazzi) nei 200dorso (2’13”06), Giulia è anche 4^ nei 100 dorso con un buon 1’10”47 mentre Morgan si piazza 5° assoluto nei 400sl nuotando un ottimo 4’218”15.