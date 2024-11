Liberoquotidiano.it - Manovra: Ascani, 'è recessiva, interveniamo in Parlamento per lavoratori e imprese'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Una, che frena la crescita e non sostiene le. Come Pd, insieme alle altre opposizioni, siamo determinati a cambiare la legge inintervenendo sul sostegno al comparto auto, sugli aiuti alle aziende e sui costi dell'energia". Così Anna, Vicepresidente della Camera e deputata dem."Rispondendo agli allarmi e alle preoccupazioni che arrivano dal mondo produttivo. Il calo della produzione industriale non si arresta, -4% rispetto allo scorso anno. Ci sono già 25.000 posti di lavoro a rischio nel settore automobilistico, destinati a raddoppiare senza investimenti mirati. Il governo noncurante taglia il Fondo automotive di 4,6 miliardi fino al 2030 e abolisce l'Ace, l'aiuto alla crescita economica delle, mentre si strizza l'occhio agli evasori con gli ennesimi condoni.