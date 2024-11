Sport.quotidiano.net - Lucchese - Gli scenari dopo la tempesta. Ferrarese: "Ci salveremo con Gorgone"

Meglio tardi che mai. Si potrebbe riassumere così la telenovela che ha coinvolto lanegli ultimi giorni.rimane al suo posto, come da noi anticipato ieri, con la fiducia della società. Questo, in sostanza, il succo dell’incontro avvenuto ieri tra la stampa ed il direttore sportivo Claudio. Mancava l’amministratore delegato Ray Lo Faso che non si è nemmeno collegato in call, come è sua consuetudine fare negli ultimi tempi. E, sinceramente, la sua assenza lascia spazio a tanti interrogativi, conlasciato a fare da parafulmine in un momento molto delicato. Loo, purtroppo, è cambiatoi problemi di salute del presidente Bulgarella, perché lui in prima persona stava portato avanti il club. Che già la prossima settimana dovrebbe passare nelle mani dell’imprenditore italo-canadese.