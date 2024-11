Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-2, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:15 Nel frattempo la Norvegia accorcia le distanze portandosi sul 3-4 contro la Scozia.OTTAVO END 10:12! Non riesce la promotion-take out alle svedesi.4-2.10:10 Promozione spettacolare di Constantini, che porta dolcemente una propria stone nel cuore della casa. Il punto adesso èno ed Hasselborg ha nelle mani un’ultima e non banale pietra. Potrebbero arrivare più punti svedesi o la.10:08 Giocata audace delle svedesi, che bocciano sulla propria guardia ed hanno ragione. La carambola porta a 3 le stone scandinave a punto.10:05 Draw anche di Stefania, propedeutico all’ultima e successiva giocata. Ora il timeout è delle svedesi, che comunque conservano i due punti momentanei. Ci sono 8 stone in pochi centimetri, un errore sarebbe imperdonabile.