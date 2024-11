Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: squillo di Maanum su errore di Krumbiegel. Giallo a Cascarino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Numero di Caruso che salta 3 giocatrici ma poi non sgancia nella maniera corretta la sfera a Cantore.39? Bella uscita di Peyraud-Magnin che mette i guantoni su una palla vagante molto forte.38? Poche occasioni ma ritmi nonostante tutto abbastanza alti. Belle giocate e qualcheda parte di entrambe le squadre.37? Tanta qualità l’. Mariona, Russo, Foord stanno giocando una bellissima partita fin qui tra fisicità e tecnica.36? Liberacon un intervento provvidenziale. Angolo battuto dalle padrone di casa che si complicano la vita battendo corto e perdendo la palla.35?per.34? Non arriva Cantore di testa che spizza solamente la palla togliendo la possibilità a Caruso, appena dietro il centravanti, di provare la conclusione.