Gaeta.it - L’intelligenza artificiale e il suo ruolo nel futuro dell’istruzione: il punto di vista degli esperti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersta rivoluzionando diversi settori, incluso quello educativo. Recentemente, al convegno di Bologna organizzato da Confsal, Elvira Serafini, segretario generale di Snals-Confsal, ha analizzato come l’IA possa integrarsi nelle pratiche didattiche. Il riferimento alla formazione dei docenti e l’importanza della tecnologia come supporto sono stati centrali nella sua esposizione. L’IA come supporto all’attività educativaIl dibattito sull’uso delnell’istruzione è in crescita, e Serafini ha evidenziato le potenzialità che questa tecnologia ha nel migliorare l’apprendimento. L’IA non deve esserecome un sostitutivo del docente, ma piuttosto come un supplemento alle metodologie didattiche tradizionali. Questo approccio offre un sostegno a tutti gli alunni, inclusi quelli con difficoltà di apprendimento.