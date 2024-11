Spazionapoli.it - “L’accordo non decolla”, c’è distanza tra le parti: in casa Napoli aumenta la tensione!

Leggi su Spazionapoli.it

Sono ore molto calde in. La società sta lavorando su un accordo importante che favorirebbe l’intero gruppo squadra e non solo. La stagione delè iniziata al meglio, e grazie a tutto ciò anche diversi calciatori son tornati ad esprimere al meglio le proprie qualità. Tutto ciò, ovviamente è merito di Antonio Conte che non ha mai trascurato l’aspetto mentale dei suoi ragazzi. Infatti, il tecnico ha ridato la giusta grinta ai protagonisti, come ad esempio successo con Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è tornato a brillare nel rettangolo verde anche se continua a vivere una situazione molto “delicata”.Ad oggi, il futuro dell’esterno georgiano è in “dubbio”. Il contratto con ilscade nel lontano 2027, ma le ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di alcuni top club come Barcellona e PSG.