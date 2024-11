Ilrestodelcarlino.it - La resa dei produttori di canapa: “Stiamo buttando giù le serre, costretto a licenziare dei giovani”

Dalla pasta alle creme, ai mattoni disono molti i prodotti che rischiano di scomparire per una disposizione contenuta nell’articolo 18 del disegno di legge numero 1236 che vieta "importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della(Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, di prodotti contenenti infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Bocciare l’uso delle infiorescenze anche se non destinate all’uso ricreativo va di fatto ad equiparare laa una sostanza illegale, nonostante l’assenza di effetti psicotropi e stupefacenti grazie ad un livello di thc inferiore allo 0,3%”. L’appello al Governo affinché ritiri l’articolo 18. In Italia i terreni coltivati asono arrivati a superare i 4000 ettari.