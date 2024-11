Lanazione.it - La brigantesse vanno all'Università di Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 - “Tutte le. mattine, tante persone si recavano in campagna senza arnesi ma con grosse razioni di cibo negli involti. Quelle persone erano i vivandieri di carbonai, asciaioli e segantini, sparsi: un po' dappertutto sui monti vicini. Ma il comandante non lo sapeva e non volle saperlo. Convinto che quel cibo fosso destinato ai briganti della zona, adottò per i paesani un’altra misura restrittiva. Ordinò ai soldati di guardia al primo portale di perquisire i passanti, per accertarsi che non portassero pistole e per sequestrare gli involti che contenevano molto cibo. Tante precauzioni, tanti ordini per conseguire alla fine solo risultati non voluti: l'assembramento di gente esasperata prima sotto la caserma e poi in piazza, che finì con l’incendio al municipio”. E' così lontano il brigantaggio, un concetto masticato come fenomeno del dopo unità d'Italia, derubricato per l'appunto a qualcosa di simile ai malviventi.