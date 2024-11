Lanazione.it - Investì un 17enne per vendetta, patteggia quattro anni di condanna

Città di Castello (Perugia), 21 novembre 2024 – Unache gli costerà 4di carcere più un risarcimento in sede civile ancora da stabilire. Hato la propria pena il ventiquattrenne (di origine albanese) accusato di tentato omicidio nei confronti di un minorenne. L’uomo tentò di uccidere, investendolo con la propria auto a più riprese e provocandogli lesioni gravi, un ragazzo di appena 17fratello di un suo ‘nemico’ (di origine egiziana). Il tutto avvenne in pieno giorno davanti al commissariato di polizia dove i protagonisti di questo fattaccio si erano casualmente ritrovati per sporgere denuncia. Era il 24 maggio e in via Morandi l’albanese, al volante di una Volvo C30, ha ingranato la marcia e si è diretto a tutta velocità verso il minorenne che stava camminando lungo la strada compiendo, come si legge nelle carte dell’inchiesta, “atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare la morte” Un gesto diperché, come emergerà poi dalle indagini, qualche ora prima dell’incidente l’albanese era stato picchiato dal fratello del diciasettenne.