In arrivo la prima neve a bassa quota della stagione: shock termico e primi fiocchi sulla Bergamasca

È il giorno che potrebbe regalare laspolverata dinella: Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaL’estesa area depressionaria, presente sul nord Europa, continua ad influenzare, con i sui impulsi instabili, gran parte del continente. Con il passaggio frontale di ieri oramai sui territori balcanici, ed in attesa del peggioramento che dal pomeriggio impatterà dapl’arco alpino nord occidentale, lapartegiornata si aprirà con cieli tersi su tutta la regione. Precipitazioni nevose faranno la loro comparsa dal tardo pomeriggio lungo la catena Alpina e Prealpina, con locali sconfinamenti sulle aree pedemontane, ma di modesta entità.