Movieplayer.it - Il Sony BRAVIA TV 4K HDR X80L è in offerta: alta tecnologia e design elegante

Leggi su Movieplayer.it

La promozione del Black Friday offre l'occasione di acquistare questo modello di, Il modello 4K HDR. IlSmart TV 4K HDRè disponibile insu Amazon grazie alle promozioni del Black Friday, un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia per l'intrattenimento domestico. Al momento della scrittura, il prodotto è scontato rispetto al suo prezzo originale, offrendo un rapporto qualità-prezzo ancora più interessante. È possibile acquistarlo direttamente dal link fornito qui sotto oppure . Dettagli tecnici delIlè equipaggiato con il processore 4K HDR X1, che restituisce immagini nitide e vivaci grazie allaTriluminos Pro, per una gamma cromatica estesa e dettagli sorprendenti. L'X-Balanced Speaker garantisce un .