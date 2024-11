Iodonna.it - Il consenso è un diritto inviolabile: tanti volti noti dello spettacolo si uniscono alla campagna di "Una Nessuna Centomila" per il 25 novembre

Il vista del 25, Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, la Fondazione Unaha dato il via a una potentedi sensibilizzazione intitolata Se io non voglio, tu non puoi. Un appello chiaro e deciso a tutti: ilnon è una concessione, è un. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta guarda le foto Inellacontro la violenza sulle donneA supporto di questa causa, si sono uniti numerosi artisti e attivisti di spicco del panorama culturale, musicale e televisivo, tra cui Manuel Agnelli, Amadeus, Luca Barbarossa, Marco Bonini, Dario Brunori, Massimiliano Caiazzo, Caterina Caselli, Gino Castaldo, Michela Cescon, Chiara Civello, Paola Cortellesi, Andrea Delogu, Emanuela Fanelli, Anna Ferzetti.