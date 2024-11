Formiche.net - Il capo della Fao (cinese) chiede più potere. Ecco come

L’ex viceministroQu Dongyu, il cui secondo mandato da direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) è stato rinnovato di altri quattro anni a luglio 2023, vuole piùe più soldi.La riforma propostaSecondo una proposta redatta dall’ufficio legaleFao, estendere il mandato passando da otto (quattro più quattro) a dieci (sei più quattro) renderebbe l’incarico “più attraente per i candidati altamente qualificati che hanno la visione necessaria per guidare il lavoro dell’Organizzazione in modo da soddisfare le esigenze in evoluzione dei membri”. Allineare il mandato del direttore generaleFao con quello dei vertici esecutivi di Nazioni Unite, Organizzazione internazionale del lavoro e Organizzazione mondialesanità permetterebbe inoltre di “affermare la staturaFaouna delle organizzazioni più importanti del sistema Onu”, si legge ancora.