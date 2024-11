Quotidiano.net - Il 25 novembre Unipol installa la sua sesta panchina rossa

Il gruppoinstallerà a Milano la suail 25, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'zione avverrà di fronte alla sede milanese del gruppo assicurativo, in via Melchiorre Gioia, angolo Via Castiglioni. Il progetto dellamilanese privilegia l'uso di materiali sostenibili nel rispetto dell'ambiente. In occasione della giornata del 25Cubo, il museo d'impresa del gruppo, ha organizzato per il sesto anno 'Non ballo da sola', la rassegna di iniziative e eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere sul tema della violenza sulle donne. Oltre allal'edizione 2024 di 'Non ballo da sola' comprende una serie di iniziative e eventi rivolti principalmente alle giovani generazioni.