Hamilton-Ferrari già tutto finito | l’annuncio stronca Lewis

, è già finita:il pilota inglese che nel 2025 si siederà sulla Rossa di Maranello. Le parole Il conto alla rovescia, partita da un anno quasi a questa parte, è ormai agli sgoccioli:, tra pochissime settimane, prenderà ufficialmente il posto di Carlos Sainz sulla, già(Lapresse) – Ilveggente.itArriva in Italia, il sette volte campione del Mondo, con un solo obiettivo: cercare di vincere il suo ottavo titolo iridato che lo manderebbe direttamente nella leggenda di questo sport. Già lo è, ovvio, verrà ricordate per sempre uno in grado di vincere fino al momento sette di titoli, come pochi nella storia, pochissimi, ci sono riusciti. Ma riuscire nell’impresa, magari con la Rossa di Maranello, sarebbe davvero unico per tutti.