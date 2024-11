Romadailynews.it - Gualtieri: “Servono politiche abitative pubbliche anche per il ceto medio”

Il sindaco di Roma denuncia l’assenza di misure strutturali per la casa in Italia e propone un’azione comune a livello europeo.Roma, 21 novembre 2024 – L’Italia manca diadeguate, non solo per i cittadini meno abbienti, maper il. È quanto denunciato dal sindaco di Roma, Roberto, durante la quarta Assemblea annuale dell’Anci tenutasi a Torino.“A oggi non c’è una politica per il sostegno alla casa, né per i più poveri né per i lavoratori del. A Roma l’edilizia popolare rappresenta solo il 7%, mentre a Barcellona raggiunge il 60%. Il governo, inoltre, ha tagliato il sostegno all’affitto, e l’agenda italiana non include misure per garantire un accesso all’alloggio a prezzi calmierati”, ha dichiarato il sindaco.ha sottolineato come il problema non risieda nell’arrivo dei turisti in Italia, ma nella mancanza di strategie per regolare il settore extra alberghiero e sostenere il diritto alla casa.